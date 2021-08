Migliorano le condizioni del bambino di 2 anni ricoverato per covid, ma si allarga il cluster familiare

Si allarga il cluster nei due nuclei familiari di Formia, tra cui c'è il bambino di 2 anni contagiato dal covid e portato al Bambino Gesù per polmonite. Salgono complessivamente a 10 i familiari contagiati dal virus, di cui 6 adulti e 4 minori. Nessuno degli adulti, parenti del piccolo, era stato vaccinato né risultano prenotazioni già effettuate.

Il bambino era arrivato nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia e i sanitari avevano verificato che il contagio aveva già provocato una polmonite. Ora le sue condizioni sono migliorate e l'ospedale romano ha disposto le sue dimissioni, dunque il bambino potrà continuare ad essere curato a casa. Restano invece ancora ricoverati il padre, in Rianimazione al Gemelli, la madre e due zii, anche loro ricoverati in diversi nosocomi romani. Gli altri componenti dei due nuclei familiari, risultati positivi al tampone nel corso dell'attività di tracciamento, si trovano in isolamento domiciliare e non presentano sintomi gravi.