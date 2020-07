Coronavirus Formia: resta chiuso il Comune. Test sierologici per i dipendenti

Resta chiuso il Comune di Formia: l’aggiornamento sulla situazione dopo il caso di una dipendente risultata positiva arriva direttamente dall’Amministrazione nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio.

Il primo cittadino Paola Villa, si legge in una nota, "comunica con l’ordinanza n.55 del 27 luglio, la chiusura per domani 28 luglio di tutti gli uffici comunali, ubicati nel Palazzo Comunale sito in Via Vitruvio n. 190, nonché dei Servizi Demografici, CUC e Avvocatura, siti in Via Lavanga, con divieto di accesso per la cittadinanza e per tutti i dipendenti comunali, fatta eccezione per eventuali provvedimenti autorizzatori da parte del sindaco”.

Dopo aver ricevuto i risultati dei tamponi, tutti negativi, effettuati nella giornata di sabato 25 luglio ai dipendenti che avevano avuto contatti diretti con l’impiegata, la proroga della sospensione delle attività degli uffici descritti, prosegue la nota, “si è ritenuta necessaria per permettere ai restanti dipendenti di eseguire il test sierologico prima del rientro al lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ringraziando i cittadini per la pazienza nonostante il forzato disservizio si comunica che rimarranno comunque fruibili i servizi comunali relativi agli Uffici siti nei locali di Piazzetta delle Erbe, e nello specifico i Servizi: Polizia Locale, Protezione Civile, Scuola, Sport, Cultura, Servizi sociali”.