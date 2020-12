Sospetto contagio Covid tra gli operatori, chiusi con urgenza i tre cimiteri di Formia

Il sindaco di Formia Paola Villa ha disposto la chiusura urgente dei cimiteri di Formia, Castagneto, Maranola e Castellonorato.

Il provvedimento è stato adottato a causa di un sospetto caso di contagio Covid-19 tra gli operatori degli ipogei cittadini per i quali è stata disposta la quarantena preventiva che purtroppo, spiega il primo cittadino in un post sulla sua pagina Facebook, “comporterà la chiusura immediata dei tre cimiteri della città”.

I cimiteri resteranno quindi chiusi anche i giorni 27 e 28 dicembre per consentire tutte le disposizioni di controllo mediante test antigenici e molecolari del personale coinvolto.

“Ovviamente si cercherà di creare meno disagio possibile – aggiunge ancora il sindaco Paola Villa - e soprattutto di procedere in sicurezza sia per i lavoratori che per i cittadini”.