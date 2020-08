Coronavirus, tutti negativi i tamponi sui dipendenti comunali di Formia

Formia. Il sindaco Paola Villa ha infatti reso noto che sono arrivati gli Buone notizie da. Il sindacoha infatti reso noto che sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati sui dipendenti del Comune dopo il caso della donna in servizio presso quell'amministrazione che era risultata positiva al Covid , situazione che aveva anche costretto a chiudere la sede municpale per effettuare tutti gli interventi di sanificazione previsti dalla legge.

Il primo cittadino comunica che i tamponi sono risultati tutti negativi. "La notizia diventa ancora più bella - scrive Paola Villa sul suo profilo Facebook - perché anche la famiglia, del nostro secondo dipendente positivo al Covid, o meglio la moglie ed i figli, sono tutti negativi. E allora buon sabato a tutti.W Formia ed un abbraccio a tutti i dipendenti del Comune - conclude - che hanno vissuto ansie e paure".

Il risultato più atteso era quello sul dipendente il cui primo esito era stato dubbio tanto che nel dubbio anche i suoi familiari erano stati sottoposti a tampone.