Coronavirus Formia, positivo un altro dipendente del Comune. Tamponi a tutto il personale

Un tampone positivo a Formia, per un dipendente del Comune. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa amministrazione, dopo l'esito dei test sierologici effettuati sugli impiegati nei giorni scorsi. Proprio a Formia era stata riscontrata infatti la positività di una dipendente il 25 luglio scorso, con link legato alla figlia arrivata da Milano per una visita ai parenti. Il Comune era stato poi chiuso per la sanificazione degli ambienti e contestualmente erano stati avviati i sierologici per tutti i dipendenti dell'ente.

I primi risultati erano stati negativi, successivamente a due impiegati era stata riscontrata una componente anticorpale positiva ed è stato dunque disposto il tampone. La notizia di questa mattina, 30 luglio, è che uno di loro è positivo e sia l'amministrazione comunale che la Asl pontina stanno ricostruendo il link epidemiologico. Altri dipendenti dunque sono già stati sottoposti a tampone, pur avendo ricevuto esito negativo al test sierologico.

La ricostruzione sarà anche eseguita tenendo conto che il dipendente è in ferie dal lavoro ormai da 13 giorni, sarà quindi premura della Asl approfondire tutti i contatti avuti anche al di fuori dal posto di lavoro. Il dipendente sta bene ed è in isolamento domiciliare.