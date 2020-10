Coronavirus Formia, un operatore positivo al covid: in quarantena una casa di riposo

Una casa di riposo per anziani in quarantena nella città di Formia. E' quanto ha disposto il sindaco Paola Villa in una specifica ordinanza firmata il 26 ottobre in seguito alla positività al test antigenico riscontrata in uno degli operatori della struttura gestita dalla cooperativa sociale Pleiade di via Appia Nuova.

Nell'ordinanza il sindaco di Formia dispone che "nessuno potrà uscire dal perimetro della struttura, né ospiti, né operatori". Gli ospiti e gli operatori potranno uscire dalla struttura solo per "aggravamenti di salute, diretti verso gli ospedali adeguati ad approntare cure e con ambulanze attrezzate per il bio isolamento". Durante il periodo di quarantena gli approvvigionamenti di materiale sanitario e alimentare potranno avvenire senza entrare nella struttura, con tutti i presidi di protezione individuale necessari a non propagare l’epidemia. La cooperativa sociale dovrà poi fornire al Comune di Formia l’elenco completo degli ospiti e degli operatori, con le generalità presenti al momento della notifica dell'ordinanza. Tutti i rifiuti prodotti all'interno della struttura, in via precauzionale, verranno conferiti, gestiti, raccolti e destinati allo smaltimento in modalità indifferenziata ed isolata dagli altri rifiuti indifferenziati.