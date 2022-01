Coronavirus e scuola, a Formia mascherine sanificatori per le aule e mascherine ffp2 agli studenti

Il punto sulla riapertura delle scuole in prefettura, alla presenza dei rappresentanti dell'Ufficio scolastico provinciale, del dipartimento di prevenzione della Asl e dei sindaci. Il ritorno avverrà in presenza a partire da domani, 10 gennaio, ma nel corso del vertice convocato dal prefetto si è sottolineato l'impegno della Asl ad effettuare test gratuiti agli studenti e ai docenti per isolare in tempi rapidi possibili focolai, si rafforzeranno misure di contenimento e lo stesso tavolo in prefettura si aggiornerà ogni settimana per valutare l'andamento della situazione.

Molti comuni, tra cui Terracina, Fondi, Cori, Cisterna, in questi giorni hanno organizzato giornate di tamponi gratuiti agli studenti prima del rientro in classe. E il Comune di Formia punta a mettere in campo alcuni particolari accorgimenti per tentare di contenere il dilagare del virus fra i banchi. “L’amministrazione si è attivata immediatamente, in stretta sinergia con il settore Scuola del Comune e con i dirigenti scolastici, per affrontare le varie esigenze e criticità e fornire il massimo supporto agli istituti del nostro territorio – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – Stiamo approntando una serie di accorgimenti, a partire dalla distribuzione dei presidi previsti per il contenimento del contagio come la consegna delle mascherine di protezione Ffp2 e non chirurgiche per le scuole primarie e secondarie di secondo grado (elementari e medie), considerando che rappresentano ancora quella fasce d’età non protette dal vaccino. Per le scuole dell’infanzia, invece, si sta predisponendo l’installazione di sanificatori d’area, per purificare in maniera efficace l’ambiente e renderlo in sicurezza, visto che non è previsto l’uso di queste mascherine per questa categoria. Ogni criticità che si verificherà all’interno degli istituti sarà trattata in maniera puntuale e continua di concerto con l’Asl”.

Il sindaco ha inoltre rimarcato che, per quanto riguarda il servizio mensa, lascerà libertà di decisione ai dirigenti scolastici per la consumazione del pasto in classe o attraverso il refettorio scolastico, consigliando di evitare ogni forma di assembramento. “Una valutazione è stata fatta anche per quanto riguarda il tracciamento – prosegue Taddeo - Un aspetto che abbiamo valutato riguarda i tamponi per il rientro a scuola. Questa modalità fotografa soltanto una condizione istantanea del momento e quindi non dà purtroppo certezza del contagio che può avvenire anche a qualche ora dal contatto con un positivo. Pertanto, come amministrazione siamo favorevoli ad investire risorse sul contenimento del contagio e proprio per questo offrire delle condizioni più sicure alla riapertura delle scuole. Ci atteniamo con fiducia alle decisioni degli enti sovracomunali, ma è necessario non abbassare la guardia e avere comportamenti responsabili, osservare le regole e soprattutto vaccinarsi”. Intanto tutti gli studenti che vorranno sottoporsi al tampone possono farlo presso le sedi dei drive-in. “E’ stata fatta una richiesta alla Asl Latina per l’installazione di un drive-in nel territorio formiano - conclude il primo cittadino - grazie al prezioso supporto degli operatori della Protezione Civile e della Croce Rossa per garantire un monitoraggio delle attività e snellire così gli affollamenti in altre sedi”. Sarà possibile prenotarsi al seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf compilando i campi predisposti (codice fiscale, recapito telefonico, luogo drive-in speciale scuole, motivazione drive-in per focolaio epidemico). Una semplice operazione garantirà l'accesso al drive-in per l'esecuzione del tampone, ricevendo tramite un sms la conferma della prenotazione da esibire al momento dell’ingresso.