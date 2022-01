Coronavirus Formia, walk in per i tamponi agli studenti all’ospedale Dono Svizzero

Novità a Formia dove da oggi, venerdì 21 gennaio, per gli studenti è possibile effettuare i tamponi per rilevare il coronavirus nel walk in allestito all'ospedale Dono Svizzero.

Il tema delle scuole, infatti, è molto delicato in questi primi giorni della ripresa delle attiivtà didattiche in presenza dopo il rientro dalle vacanze natalizie: nell'ultima settimana, infatti, i contagi negli istituti della provincia pontina sono esplosi - sono oltre 2mila i positivi tra studenti, docenti e personale scolastico - e sono 207 le classi in quarantena secondo l'ultimo bollettino della Asl.

A Formia, proprio per venire incontro alle famiglie, è operativo da oggi presso l'ingresso della guardiania del nosocomio il walk in (con accesso a piedi) dove i ragazzi delle scuole potranno effettuare gratuitamente i tamponi T0 - il test che deve essere fatto appena si viene a conoscenza del caso di positività in una classe - e T5 - quello che deve essere ripetuto dopo cinque giorni -.

Il servizio, che al momento è destinato agli alunni delle scuole materne e primarie, avverrà attraverso una semplice prenotazione effettuata direttamente dal dirigente scolastico che interagirà con il dipartimento di prevenzione dell'Asl di Latina. L'orario concordato è compreso nella fascia oraria che va dalle 14.00 alle 16.30.

Intanto l'Amministrazione si sta adoperando per concludere le procedure per l'attivazione dei tamponi anche per le scuole medie tramite la farmacia comunale.