Coronavirus Formia, riapre la scuola di Castagneto: bambini negativi al tampone

Riaprirà lunedì 26 ottobre la scuola dell'infanzia di Castagneto "La Mimosa", a Formia. Tutti i bambini sottoposti al controllo del tampone drive-in sono infatti risultati negativi e dunque le attività didattiche possono regolarmente riprendere dopo un caso di positività riscontrato nei giorni scorsi. Ad annunciarlo è stato il sindaco Paola Villa.

"Restano in quarantena preventiva - precisa il primo cittadino - i ragazzi della IA scuola media Dante Alighieri, che con l'ausilio della Asl saranno convocati e sottoposti al tampone presso il drive-in dell'ospedale di Gaeta, tra domani e domenica, insieme ad alcuni insegnanti e collaboratori scolastici. Inoltre nel pomeriggio di domani, 24 ottobre, il piano dove è ubicata la classe IA e i servizi igienici usati dalla classe, rimasti interdetti in questi giorni, sempre della Dante Alighieri, saranno sottoposti alla sanificazione. Continua il monitoraggio dei positivi della nostra città da parte della Asl ed il tracciamento dei link epidemiologici. Il 90% dei positivi di Formia sono a casa, la maggior parte sono asintomatici e fortunatamente stanno bene, in attesa di negativizzarsi".