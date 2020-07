Dipendente del Comune di Formia positiva al covid: test negativi per gli altri impiegati

Nei giorni scorsi una dipendente del Comune di Formia è stata trovata positiva al covid e come conseguenza gli uffici sono stati chiusi per procedere a una sanificazione degli ambienti. L'impiegata, che aveva contatti con il pubblico, era probabilmente legata al link epidemiologico della coppia proveniente dalla Lombardia che era stata in visita alcuni giorni a Formia. La notizia aveva suscitato un generale allarme, ma ora arrivano buone notizie.

Il sindaco Paola Villa ha infatti comunicato che nelle scorse ore sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati su alcuni dipendenti dell'ente, tutti negativi. "Questi dipendenti comunque - spiega il primo cittadino di Formia - seguiranno la quarantena preventiva". Oggi intanto si procederà a uno screening sierologico su tutti gli altri impiegati comunali e sarà terminata la sanificazione dell'intero edificio comunale.

"La dipendente covid-positiva sta a casa e sta bene - ha precisato ancora Villa - Grazie al grande lavoro fatto con l'ufficio di prevenzione e di igiene dell'Asl e con il responsabile del distretto LT5. Martedì riapriranno tutti gli uffici di Via Vitruvio,190. Un abbraccio a tutte le famiglie delle persone coinvolte, dipendenti e non, che in queste ore sono state in attesa e in ansia".