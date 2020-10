Coronavirus Gaeta, 20 nuovi casi. Il sindaco: “Sono allievi della Scuola Nautica”

Venti nuovi casi di coronavirus a Gaeta, 15 dei quali sono contenuti nel bollettino di oggi, 26 ottobre, della Asl. A fronte di un numero così importante per la città del Golfo il sindaco Cosmo Mitrano con un messaggio sulla sua pagina Facebook ha voluto aggiornare i cittadini sulla situazione in corso.

“Manteniamo alta la guardia. Oggi a Gaeta si registrano 20 nuovi casi, tutti asintomatici, una parte, 15, riportati nel bollettino quotidiano dell'Asl di Latina - ha scritto il primo cittadino nel post che accompagna il video -. Parliamo di allievi della Scuola Nautica della Guardia di Finanza che sono stati messi in quarantena, in via precauzionale, già da qualche giorno mentre è stata prontamente ricostruita la rete dei contatti”.

I casi sono stati scoperti in seguito ad una campagna di test rapidi che sono stati eseguiti all’interno della scuola già nelle scorse settimane tra i 170 allievi, ha spiegato il sindaco Mitrano. “Questa informazione era doverosa per capire cosa era accaduto. Ma la situazione è assolutamente sotto controllo”.

“Il messaggio che voglio dare a tutti - ha poi concluso il primo cittadino - è quello della massima attenzione, massima cautela e rispettiamo le indicazioni che ci sono state fornite: distanziamento sociale, l'utilizzo della mascherina e la sanificazione delle mani”.