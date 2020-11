Coronavirus Itri: 6 nuovi casi e un decesso. Muore un ospite della casa di riposo

Giornata difficile quella di oggi, sabato 7 novembre, ad Itri che registra sei nuovi casi positivi al coronavirus e un decesso. Sono questi i dati comunicati dalla Asl con il bollettino giornaliero.

Aggiornamenti sono poi arrivati anche dal sindaco di Itri Antonio Fargiorgio che come sempre attraverso la pagina Facebook ufficiale del Comune informa i cittadini sulla situazione attuale. Dei sei nuovi casi, “due sono di uno stesso nucleo familiare con link” collegato alla casa di riposo Domus Aurea. Trovano conferme, poi, “tre casi collegati alla scuola e sono in corso gli accertamenti relativi ad alcuni loro familiari. Il sesto caso riguarda una persona già da giorni in isolamento.

Ci troviamo purtroppo a registrare ancora una volta un decesso di un nostro cittadino, ospite della Domus Aurea, avvenuto presso il Goretti di Latina. Alla famiglia vanno le nostre condoglianze”.

In chiusura l’appello del sindaco a “rispettare sempre le prescrizioni dettate per contenere il rischio contagio. Solo così possiamo uscirne fuori”.