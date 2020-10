Casa di riposo 'Domus Aurea': ospiti e operatori sanitari tutti positivi al tampone

“E’ arrivata la notizia che non speravamo di avere: tutti gli ospiti e gli operatori della casa di riposo ‘Domus Aurea’ risultano positivi al tampone”. Questo l’annuncio con il quale il sindaco di Itri Antonio Fargiorgio ha comunicato, sulla pagina Facebook dell’amministrazione, un aggiornamento sulla struttura sanitaria di via San Martino per la quale due giorni fa ha emesso un’apposita ordinanza disponendo la quarantena.

I risultati dei tamponi eseguiti su ospiti e personale hanno dato esito positivo. Ora la situazione è monitorata e l’amministrazione la sta seguendo in costante contatto con la Asl.

Solo 2 degli ospiti presentano quadro clinico complicato e per loro si sta valutando l’opportunità di un eventuale ricovero. Altre dieci persone sono leggermente sintomatiche mentre tutti gli altri sono assolutamente asintomatici.

“La situazione è seria – ha sottolineato il sindaco – ma è assolutamente sotto controllo, la Asl segue da vicino l’evolversi della vicenda. Stiamo facendo tutto quanto richiede il caso”.