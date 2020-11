Coronavirus Itri, un bambino positivo alla scuola dell'infanzia: chiuso il plesso

Un aggiornamento dal Comune di Itri sul coronavirus. Il sindaco Antonio Fargiorgio ha comunicato un contagio di un bimbo della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo della cittadina, accertato da un tampone antigenico.

"D'intesa con la dirigente scolastica e in attesa delle determinazioni della Asl sulla messa in quarantena della struttura - spiega il primo cittadino - è stata precauzionalmente decisa la sospensione della frequenza dei bambini, delle docenti e delle collaboratrici scolastiche interessate. Nelle giornate del 5 e 6 novembre, intanto, verrà attuata una sanificazione del plesso B di via della Repubblica, al cui interno è posta la classe frequentata dal bambino la cui positività, è bene sottolinearlo, dovrà essere confermata attraverso il tampone molecolare, già comunque effettuato. Laddove confermata, partirà la ricostruzione della catena epidemiologica ad opera delle Autorità sanitarie, che si occuperanno di individuare i contatti stretti del bambino. Al momento, non resta che aspettare gli esiti del tampone per poi determinarsi all’adozione dei necessari provvedimenti. L’attenzione deve restare assolutamente alta, l’invito è sempre lo stesso, rispettiamo in maniera precisa e rigorosa le prescrizioni anticontagio: utilizzo della mascherina, distanziamento interpersonale e frequente lavaggio delle mani".