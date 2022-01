Coronavirus, “Scuole Sicure” ad Itri: tamponi gratuiti per gli studenti

Tamponi gratuiti per gli studenti di tutti gli Istituti ad Itri con l’iniziata “Scuole Sicure”: si tratta di un’attività di screening promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Agresti che prevede tamponi rapidi per la rilevazione del coronavirus riservati agli studenti di ogni ordine e grado e sarà attiva nei mesi di gennaio e febbraio 2022.

L’iniziativa, fortemente voluta dal primo cittadino, dal vicesidnaco Elena Palazzo, dagli assessori ai Servizi Sociali e Sanità Mario Simon Di Mattia e alla Pubblica Istruzione Gabriella Dragonetti, spiegano dal Comune, “viene lanciata a causa dell’impennata dei contagi da Covid-19 che, nelle ultime settimane, sta interessando soprattutto la popolazione scolastica, tale da imporre un attento monitoraggio della situazione”.

“Scuole Sicure”, proseguono dall’Amministrazione, “viene integralmente finanziata e sostenuta grazie alla rinuncia all’indennità economica per la carica di sindaco del primo cittadino Giovanni Agresti, destinata ad ‘attività di sostegno alle fasce più deboli della popolazione itrana e per gli eventi di interesse collettivo o in ogni caso posta a disposizione della Comunità cittadina e dei bisogni amministrativi che dovessero via via manifestarsi’. Motivo per cui la campagna sarà a costo zero, sia per le Istituzioni scolastiche e per le famiglie degli alunni".

Il punto screening sarà presso il Centro Anziani di via Don Morosini a Itri; i test saranno effettuati anche grazie alla collaborazione del personale della Croce Rossa di Itri, con adesione su base volontaria. I minori potranno recarsi presso il punto screening, accompagnati da almeno un genitore e muniti di tessera sanitaria, solo dopo comunicazione da parte del dirigente scolastico, che sarà appunto l’unico a poter attivare il servizio.