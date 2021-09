Coronavirus nelle scuole: in provincia 10 classi già in quarantena e 16 alunni positivi

E' iniziata solo da una settimana l'attività didattica nelle scuole della provincia pontina e sono già 10 le classi in quarantena per la presenza di positivi. Sedici invece gli alunni contagiati, 6 dei quali appartengono tutti a un'unica classe di una scuola dell'infanzia del capoluogo.

Le classi interessate dall'isolamento, appartenenti a plessi scolastici dell'infanzia, elementari e medie, si trovano ad Aprilia, Latina, Cori e Formia. Le misure di prevenzione sono analoghe a quelle dello scorso anno: la presenza di un alunno positivo fa scattare la quarantena per tutti, docenti compresi, e il successivo monitoraggio della Asl attraverso test antigenici prima di poter rientrare in presenza. Ogni plesso scolastico ha un referente covid che avrà un canale di comunicazione diretta con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, così da comunicare in modo tempestivo la presenza di eventuali positivi e agire velocemente disponendo le misure di sicurezza.

Intanto, i test salivari effettuati nei giorni scorsi in due delle "scuole sentinella" (200 test somministrati all'istituto Volta e 179 al Gramsci di Aprilia) hanno dato tutti esito negativo.