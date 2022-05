Alla data del 10 maggio sono poi 13 i collaboratori scolastici risultati positivi, 20 i docenti e 14 gli educatori dell'infanzia. Le quarantene nelle classi intanto sono state da tempo abolite e si prevede solo una sorveglianza con tampone in caso di sintomi riferibili al Covid.

Su 604 positivi totali, 557 interessano studenti di ogni età e i restanti 47 docenti e collaboratori scolastici. A ben guardare i contagi in particolare crollano nella fascia di età tra i 14 e i 18 anni, passando in soli sette giorni da 309 a 160 casi. Nelle scuole dell'infanzia (0-3 anni) si passa invece da da 179 a 156 mentre fra i bambini tra i 6 e i 14 anni da 305 positivi a 241.

Scende su base settimanale la curva del Covid in provincia di Latina e il calo si riflette anche sul numero di contagi registrati fra gli studenti pontini.L'ultima rilevazione condotta dalla Asl riguarda la settimana compresa tra il 4 a il 10 maggio. I casi accertati nelle scuole sono complessivamente 604 contro gli 846 complessivi della settimana precedente e i 1040 della fine di aprile. E nell'arco di un mese dunque i contagi appaiono dimezzati.

Coronavirus, curva in calo nelle scuole: in una settimana 200 contagi in meno