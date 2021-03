Coronavirus Latina, dilagano i contagi nelle scuole: cresce l'allarme. Riunione in prefettura

Cresce l'allarme in provincia per gli aumenti di casi di covid e per i contagi che dilagano soprattutto nelle scuole. L'attenzione della Asl è puntata in particolare su alcuni istituti del territorio, in particolare della città capoluogo, che hanno visto crescere negli ultimi giorni i nuovi positivi tra alunni e docenti.

Proprio ai casi tra la popolazione scolastica è riferito il numero 36 riportato ieri, 2 marzo, nel bollettino della Asl e relativo alla città di Latina. La situazione è attentamente monitorata dall'azienda sanitaria che torna oggi a incontrare il prefetto e il sindaco di Latina proprio per tirare le somme e decidere eventuali soluzioni per contenere i contagi. Solo nel giro di quattro giorni sono stati infatti 50 i contagi registrati nel capoluogo relativi agli istituti scolastici e non si esclude di poter chiudere le scuole che presentano al momento, per numero di casi e classi in quarantena, i rischi maggiori,

La decisione verrà presa dunque nel corso di un incontro convocato dal Prefetto per fare il punto della situazione.