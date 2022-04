Scuola, lieve calo dei contagi: 1.700 positivi tra alunni e personale. Ma nessuna classe è più in quarantena

C'è un leggero calo dei contagi su base settimanale, confermato anche dai dati relativi alle scuole resi noti dalla Asl di Latina. Rispetto alla rilevazione precedente infatti emerge un'inversione della curva e l'inizio di una discesa dopo molte settimane.

Nel dettaglio, le positività accertate complessivamente sono, alla data del 5 aprile, 1.701. Tra queste ci sono 1.603 studenti contagiati, 18 collaboratori scolastici, 63 docenti e 17 educatori. Una settimana fa invece i contagi totali accertati nella popolazione scolastica della provincia erano 1,961. Con la fine dello stato di emergenza e le nuove disposizioni nazionali, nessuna classe è più in quarantena e anche quelle che si trovavano in isolamento prima della data del 1 aprile sono tornate in presenza.

Per quanto riguarda i contagi Covid per fasce di età, i casi tra i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia del territorio pontino passano da 436 a 368 in una settimana, gli studenti positivi tra i 6 e i 14 anni da 859 a 778 mentre tra i 14 e i 18 anni da 503 agli attuali 457.