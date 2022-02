Con la nuova normativa crollano le classi in quarantena ma gli studenti contagiati sono oltre 2mila

Crollano le classi in quarantena ma i contagi fra gli studenti, seppure in lieve calo, restano ancora oltre quota 2mila. Con l'entrata in vigore della nuova normativa del Governo che fa scattare le quarantene solo a partire dal quinto positivo l'isolamento degli alunni per le scuole dell'infanzia e le elementari, le classi in quarantena sono passate da 571 a 82 in tutta la provincia.

Alla data dell'8 febbraio gli studenti positivi erano però ancora 2.039 e a questi si aggiungono 56 casi scoperti tra il personale scolastico per un totale di 2.095 contagi. Nel dettaglio, risultano contagiati 2.039 alunni, sei collaboratori, 34 docenti e 16 educatori. Una settimana fa erano invece complessivamente 2.238.

I dati appaiono comunque in flessione ovunque. Il maggior numero di positività si registra fra gli studenti fra i 6 e i 14 anni, passati da 1.160 a 1.071. Nell'infanzia invece i contagi passano erano 576 totali alla data del 2 febbraio e sono ora 522, mentre fra gli over 14 erano 502 e ora 446.