Coronavirus, aumentano i casi nelle scuole: oltre 1.100 positivi nell'ultima settimana

Il Covid rialza la testa e i contagi risalgono fra gli istituti scolastici della provincia pontina. La Asl di Latina segnala, alla data dell'8 marzo, 1.072 studenti positivi rispetto ai 938 di una settimana prima, ai quali si aggiungono altri 69 casi registrati fra docenti e personale scolastico. In totale dunque i positivi accertati nella scuola sono 1.141.

I dati però mostrano un calo delle quarantene nelle classi, che sono passate da 49 della rilevazione precedente alle 36 attuali, ma questo è dovuto al fatto che, nonostante l'allargamento del contagio, l'isolamento di una classe scatta dal quinto caso.

Guardando i grafici è ben evidente che la curva che era in calo nelle scorse settimane si è sostanzialmente stabilizzata su livelli ancora alti e in qualche caso, come fra gli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. è tornata lievemente a salire. Proprio in questa classe di età è più evidente l'aumento di contagi, passato dai 200 casi di una settimana fa ai 347 registrati nella settimana compresa tra il 2 e l'8 marzo. Aumentano i positivi anche fra i bambini tra i 6 e i 14 anni, da 456 agli attuali 490, mentre una diminuzione si registra nelle scuole dell'infanzia, dove i positivi sono passati da 282 a 235.