Coronavirus, 94 classi in quarantena in provincia: gli studenti positivi salgono a 331

Da 61 a 94 classi in quarantena. I numeri del covid schizzano nelle scuole e nell'arco di appena una settimana si passa da 222 a 331 studenti positivi, a cui si aggiungono 38 contagi all'interno del personale scolastico per un totale di 369 contagi rilevati nelle scuole (contro . I dati sono contenuti nell'ultimo bollettino settimanale della Asl, che prende come riferimento il periodo compreso tra l'8 e il 14 dicembre.

A spiccare in particolare sono i numeri che riguardano i contagi nella fascia di età tra i 6 e i 14 anni, che in soli sette giorni sono passati da 161 a 214. Sono anche triplicati i contagi nella fascia di età successiva, tra i 14 e i 18 anni, passati dai 33 dell'ultima rilevazione della Asl agli attuali 93. Diminuiscono lievemente solo i casi nell'infanzia, scesi da 28 e 24. Fra i collaboratori scolastici i positivi sono otto, 27 invece fra i docenti e tre fra gli operatori dell'infanzia.

Proprio ieri, 15 dicembre, sono iniziate anche in provincia di Latina le operazioni di somministrazione delle dosi di vaccino anti covid nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, con i primi 30 bambini che hanno ricevuto il vaccino nel reparto di Pediatria dell'ospedale Goretti.