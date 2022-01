I contagi schizzano nelle scuole pontine: in una settimana duemila positivi, 207 classi in quarantena

Contagi alle stelle nelle scuole di tutta la provincia di Latina, con dati che schizzano e in appena una settimana superano quota 2mila. Attualmente infatti sono ben 1926 gli studenti positivi di istituti di ogni ordine e grado, a cui si aggiungono altri 136 contagi tra docenti e personale scolastico per un totale di 2.062 positività. Si tratta appunto di casi scoperti solo nel periodo compreso tra l'11 e il 18 gennaio. Si tratta di numeri record, mai registrati nell'arco di due anni di pandemia.

Attualmente dunque le classi in quarantena sono 207. Il virus corre veloce in molti istituti, ma nell'ultima settimana analizzata dalla Asl i contagi sono più che triplicati in particolare fra gli alunni nella fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni, passati complessivamente dai 297 dell'ultima rilevazione ai 943 dell'ultima settimana. Nell'infanzia invece le positività passano da 113 a 387, mentre nelle classi degli alunni tra i 14 e i 18 anni da 317 a 596.

Agli studenti si aggiungono però altri 22 collaboratori scolastici, 87 docenti e 27 educatori dell'infanzia.

Il sistema di disposizione delle quarantene, differenziato a seconda del grado di istituto e della presenza di uno o più positivi nella stessa classe, sta però complicando la situazione provocando inevitabili rallentamenti e ritardi.