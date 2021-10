Coronavirus, curva in aumento nelle scuole: 55 positivi tra gli studenti pontini

Aumentano le classi in quarantena negli istituti della provincia e soprattutto gli studenti contagiati. Alla data del 19 ottobre risultavano 23 classi in isolamento (tre in più rispetto alla scorsa settimana) e 55 alunni positivi al covid (contro i 29 del 13 ottobre), ai quali si aggiungono altri sette casi individuati tra personale scolastico e docenti.

Il bollettino settimanale della Asl relativo proprio alle scuole segnala infatti un aumento considerevole di contagi che riguarda un po' tutte le fasce di età. In particolare, nel periodo compreso tra il 13 e il 19 ottobre, sono stati accertati 9 casi di covid tra gli alunni dell'infanzia rispetto ai 4 di una settimana fa; ben 31 tra gli studenti di età compresa fra i 6 e i 14 anni (rispetto ai 18 dell'ultima rilevazione); ancora 15 fra i 14 e i 18 anni (più che raddoppiati nell'arco di sette giorni). Risultano inoltre contagiati un collaboratore scolastico, quattro docenti e due educatori dell'infanzia. Per un totale di 62 positivi nelle scuole contro i 33 di una settimana fa.

Una crescita ben evidente dalla curva mostrata dalla Asl, che ricalca purtroppo una tendenza all'aumento anche fra la popolazione.