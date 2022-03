Coronavirus, boom di classi in quarantena e quasi 1800 casi tra studenti e docenti

Sale la curva dei contagi in tutta la provincia e ad incidere sui numeri in aumento è anche la scuola. Il quadro settimanale non è confortante. Alla data del 22 marzo infatti la Asl ha riportato un totale di 110 classi in quarantena rispetto alle 98 di una settimana prima.

Il totale dei positivi negli istituti della provincia pontina di ogni e grado ammonta invece a 1.794 rispetto ai 1.443 casi registrati nella settimana compresa tra il 9 e il 15 marzo. In termini di contagi l'aumento percentuale è del 24,3%. Solo fra gli studenti pontini di ogni classe di età i casi scoperti sono 1.667 contro i 1.347 della rilevazione precedente, con un aumento dunque del 23,7%. A questi si aggiungono altri 127 contagi tra docenti, educatori e collaboratori scolastici (nel dettaglio rispettivamente 93, 13 e 21).

L'aumento più consistenti riguarda la classe di età tra i 6 e i 14 anni, dunque scuola primaria e secondaria di primo grado, dove in soli sette giorni i positivi sono passati da 612 a 767. Fra gli alunni tra i 14 e i 18 anni i casi di Covid sono invece passati da 414 a 522, mentre nelle scuole dell'infanzia da 321 a 378.