Contagi record nelle scuole: in una settimana 2.728 casi, 458 classi sono in quarantena

Resta alta l'attenzione sulle scuole di ogni e grado della provincia di Latina, dove si registra ancora un record di contagi. Nell'arco di appena una settimana, prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 19 e il 25 gennaio, le classi che si trovano in quarantena sono più che raddoppiate, passando da 207 a 458.

Alla data del 25 gennaio si registrano dunque complessivamente 2.728 positività, 2.578 riferite a studenti e 150 accertate tra docenti e personale scolastico (in particolare sono 112 i docenti positivi e 22 i collaboratori e 16 gli educatori dell'infanzia). In totale quasi 700 casi in più rispetto alla settimana precedente, quando i contagi erano 2.062. Un numero così alto non era stato mai registrato prima.

La situazione dunque è ancora preoccupante, segno che il covid colpisce sempre più spesso anche i bambini. I dati più consistenti sono stati infatti rilevati proprio nella fascia dell'infanzia, dove i casi sono passati dai 387 della settimana scorsa ai 609 dell'ultima. Fra i 6 e i 14 anni le positività scoperte sono complessivamente 1.293, cioè 350 in più nell'arco di sette giorni. L'aumento risulta invece più contenuto fra gli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, dove i casi sono passati da 596 a 676, grazie anche alla massiccia campagna di vaccinazione che ha riguardato le dosi booster.

Intanto ieri è stato organizzato un incontro, in modalità online, tra Asl, ufficio scolastico provinciale e gli 80 dirigenti scolastici degli istituti pontini, con l'obiettivo di far emergere le criticità e applicare le normative nazionali secondo procedure più snelle e rapide che consentono alle famiglie di prenotare in modo autonomo i test di fine quarantena per i propri figli.