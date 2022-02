Coronavirus, boom di classi in quarantena: 571. Gli studenti positivi sono oltre 2.200

Appare in lieve flessione la curva del covid per quanto riguarda le scuole della provincia, pur con dati comunque ancora altissimi relativi soprattutto al contagio fra i bambini più piccoli.

Il bollettino settimanale della Asl di Latina prende dunque in considerazione anche la diffusione del virus nella popolazione studentesta e fra docenti e collaboratori scolastici. Attualmente le classi in quarantena sono 571 e 2.390 i contagi complessivi, di cui 2.238 riferiti agli studenti e 152 a docenti e altro personale. Rispetto a una settimana fa le classi in quarantena sono decisamente aumentate (erano 458 alla data del 25 gennaio) mentre è in leggera diminuzione il numero di contagi, che una settimana fa arrivava complessivamente a 2.728.

In particolare, nel periodo compreso tra il 26 e il 1 febbraio, i casi scoperti fra i bambini della scuola dell’infanzia sono stati 576 rispetto a 609 della rilevazione precedente, 1.160 fra gli studenti tra i 6 e i 14 anni contro i 1.293 precedenti, 502 fra gli over 14 rispetto ai 676 di una settimana fa. L'auspicio è che il trend di decrescita si confermi e si consolidi.