Coronavirus, anche nelle scuole la curva in calo: 11 classi in quarantena e 25 studenti positivi

A poche settimane della ripresa dell'attività didattica dopo la pausa estiva è lievemente in calo la curva del covid anche tra la popolazione scolastica. Attualmente le classi in quarantena in tutta la provincia sono 11 e 25 gli studenti positivi, ai quali si aggiungono 7 contagiati tra il personale scolastico (docenti e collaboratori). Una settimana fa, il 30 settembre, le classi in quarantena erano complessivamente 20 su tutto il territorio e 35 gli alunni positivi.

L'analisi dell'andamento settimanale dunque, anche per le scuole, mostra una flessione che fa ben sperare. Appaiono infatti in calo i contagiati sia nelle scuole dell'infanzia, le più colpite da questa ondata, sia nelle fasce di età superiori, In particolare, nel periodo di tempo compreso tra il 29 settembre e il 5 ottobre, sono stati rilevati 4 contagi nelle scuole dell'infanzia (nel corso della settimana precedente erano stati 14), 9 tra gli studenti con età inferiore a 14 anni (erano 12 nell'ultima rilevazione), 5 infine tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni (9 nella settimana tra il 23 e il 29 settembre). Nel corso degli ultimi sette giorni si sono inoltre contagiati 6 docenti e un educatore dell'nfanzia. Nel complesso dunque, al momento nelle scuole la situazione resta sotto controllo.

La Asl continua il monitoraggio nelle tre scuole sentinella della provincia, con gli ultimi 234 test salivari somministrati all'istituto comprensivo Garibaldi di Fondi e risultati tutti negativi. Si attende ancora per avviare lo screening, sempre con salivari, disposto dalla Regione a rotazione su altri istituti del territorio. Una volta a settimana infine nel capoluogo pontino è stato riattivato il drive-in dell'ex Rossi Sud dedicato esclusivamente ad alunni e docenti.