Vaccini, oltre 1 milione 300mila somministrazioni: la soglia raggiunta nel Lazio e in provincia

Da oggi la vaccinazione con Pfizer si sposta a Latina al centro anziani di via Vittorio Veneto. Aperte le prenotazioni per la fascia 60-61 anni

Alle 11 di oggi, 12 aprile, la regione Lazio ha raggiunto la soglia di 1.311.838 somministrazioni di vaccino, per un totale di 378.314 cittadini vaccinati con doppia dose. Nel complesso, la fascia di età tra 80 e 89 anni è quella che ha ricevuto oltre 395mila dosi, a cui si aggiungono le oltre 70.800 degli over 90. Sono invece circa 230mila i vaccinati (almeno con prima dose) tra i 70 e 79 anni, 169.200 tra 60 e 69 anni. Tra le categorie già inserite nel piano vaccinazione (docenti, forze dell'ordine e personale sanitario) sono state effettuate 161mila somministrazioni ai cittadini tra 50 e 59 anni, 129.600 tra 40 e 49 anni, 90.700 circa tra 30 e 39 anni, 62.600 tra tra 20 e 29 anni e e 3mila tra i 16 e i 19 anni.

Dalla mezzanotte di domani, martedì 13 aprile, apriranno le prenotazioni per le fasce 60-61 anni sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

Per quanto riguarda invece la provincia di Latina, secondo l'aggiornamento delle 11 di oggi, le somministrazioni effettuate sono 86.663, di cui 25.750 doppie dosi. Fra i comuni pontini, i cittadini di età compresa tra 80 e 89 anni che hanno ricevuto almeno la prima somministrazione di siero anti covid sono stati poco più di 31mila, a cui si aggiungono circa 5.400 over 90. Questi invece i risultati per le altre fasce di età: 14.162 tra 70 e 79 anni, 9.154 tra 60 e 69, 9.890 tra 50 e 59, 7.825 tra 40 e 49 anni, 5.680 tra 39 e 30 anni,3.260 tra 29 e 20, 133 tra 16 e 19 anni.

A Latina intanto da oggi, 12 aprile, le somministrazioni del siero Pfizer sono state ufficialmente spostate presso il centro anziani di via Vittorio Veneto, mentre già dai giorni scorsi Astrazeneca è stato trasferito all'interno del teatro della parrocchia San Francesco.