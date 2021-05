Coronavirus, entra in funzione il nuovo hub vaccinale dell'ex Rossi Sud: 250 dosi al giorno di Pfizer

E' ufficialmente operativo a partire da oggi, lunedì 17 maggio, il nuovo hub vaccinale allestito al polo fieristico della ex Rossi Sud di via Monti Lepini. Nella struttura messa a disposizione dalla Provincia di Latina sarà somministrato il siero Pfizer. Nei giorni scorsi i volontari della Croce Rossa hanno allestito quattro tendoni che permettono la messa in funzione di tre linee vaccinali per una capacità complessiva di circa 250 somministrazioni giornaliere.

Nelle fasi successive tuttavia, una volta completati i lavori all'interno di alcuni locali dell'Expo, saranno operative in totale 20 postazioni e 10 linee vaccinali, oltre a 40 sedute per l'osservazione del paziente successiva all'inoculazione.

L'entrata in funzione del nuovo hub Pfizer nel capoluogo pontino ha consentito a molti cittadini appartenenti alle fasce di età indicate dalla Regione Lazio, di ottenere una prenotazione tempestiva della propria dose di siero. Dalla mezzanotte di domani, martedì 18 maggio, sono aperte le prenotazioni per la fascia di età compresa tra i 51 e i 48 anni, per i nati 1970- 1973.