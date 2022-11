Coronavirus Latina: in provincia sfiorati i 300 casi in un giorno. La mappa dei contagi

E’ stato diffuso nel pomeriggio di oggi il bollettino della Asl che fa il punto della situazione sulla diffusione del coronavirus in tutto il territorio pontino in cui nelle ultime settimane la curva si è confermata in ripresa, in linea comunque con quello che è il trend in tutto il Lazio.

La mappa dei contagi

Con il report di oggi, domenica 27 novembre, l’Azienda sanitaria locale ha dato notizia di 299 nuovi casi che sono stati registrati in provincia. Nello specifico, sono 28 i comuni in cui sono stati rilevi i nuovi positivi, con la sola eccezione di Bassiano, Prossedi, Roccasecca dei Volsci e le isole di Ponza e Ventotene. Nella città di Latina ne sono stati accertati 81, altri 40 sono poi ad Aprilia, 23 a Fondi e 21 a Terracina; 17 sono quelli scoperti a Cisterna, 16 a Sabaudia, 13 a Gaeta e Sezze, 11 a Formia e 10 a Pontinia; altri 6 sono nei comuni di Monte San Biagio, Norma e San Felice Circeo, 5 in quelli di Minturno, Priverno e Sermoneta, 3 rispettivamente a Cori, Santi Cosma e Damiano e Sonnino, due a Itri, Lenola e Roccagorga e uno infine a Campodimele, Castelforte, Maenza, Rocca Massima, Sperlonga, e Spigno Saturnia.

Nessun decesso e nessun ricovero

Buone notizie arrivano dagli ospedali: nessun nuovo ricovero è infatti portato nel bollettino di oggi come non ci sono neanche nuovi decessi. Nelle ultime 24 ore, invece, le guarigioni notificate sono state 8. Per quanto riguarda le vaccinazioni, infine, ieri sono state 245.