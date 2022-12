Coronavirus Latina: 332 nuovi casi in un giorno in provincia. La mappa dei contagi

Sali e scendi della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina in questi primi giorni del mese di dicembre. Nel bollettino che è stato diffuso dalla Asl di Latina oggi, domenica 4 dicembre, infatti, i nuovi casi sono 332, dopo i 572 di ieri e i 289 di venerdì. I positivi sono stati accertati in 26 comuni del territorio, ma praticamente un terzo sono concentrati nel capoluogo.

La mappa dei contagi

Vediamo ora nello specifico dove sono stati accertati i nuovi contagi: 107 sono solo a Latina città, mentre 35 sono a Cisterna, 25 a Sabaudia, 24 rispettivamente a Sezze e Terracina e 21 ad Aprilia. Questi i dati più alti delle ultime 24 ore. Altri 15 casi, poi, sono stati riscontrati a Pontinia, uno di meno a Formia, 10 a Priverno e 9 a Sermoneta, 8 a Cori e Gaeta, 7 a San Felice Circeo, 6 a Minturno, 4 a Fondi, 3 a Maenza e Roccagorga e uno infine a Bassiano, Castelforte, Itri, Monte San Biagio, Ponza, Rocca Massima, Santi Cosma e Damiano, Sonnino e Spigno Saturnia.

Nessun decesso e nessun ricovero

Buone notizie arrivano nelle ultime 24 ore dagli ospedali: non risulta infatti nessun nuovo ricovero e non ci sono nuovi decessi, mentre è stata diagnosticata la guarigione a 4 positivi. Infine, nella giornata di ieri sono state effettuate 227 vaccinazioni in tutta la provincia pontina.