Coronavirus, curva stabile sotto i 100 casi quotidiani in provincia. Nessun decesso da 10 giorni

Si conferma stabile sotto la soglia dei 100 casi giornalieri la curva nella provincia di Latina: nel bollettino sulla diffusione del coronavirus della Asl di oggi, domenica 29 gennaio, infatti sono riportati 72 nuovi positivi rintracciati nelle ultime 24 ore. Un dato che conferma l’andamento nel territorio pontino negli ultimi dieci giorni, con la sola eccezione di martedì 24 gennaio quando i contagi nel report dell’azienda sanitaria locale erano 110. In totale nel mese di gennaio i casi in provincia sono stati 3.823, con una media di quasi 132 ogni giorno, meno della metà della media di dicembre.

La mappa dei contagi

I nuovi casi di oggi sono stati accertati in 16 dei 33 comuni della provincia; 28 sono concentrati solo a Latina città mentre negli altri centri la crescita è molto più lenta. Si contano i 9 casi di Formia; i 5 di Aprlia e di San Felice Circeo e i 4 di Sezze e Terracina; se ne aggiungono poi 2 nei comuni di Bassiano, Cori, Gaeta, Minturno, Sabaudia, Sonnino e Spingo Saturnia, mentre uno solo ne è stato rilevato tra i residenti di Cisterna, Norma e Roccagorga.

Nessun decesso da dieci giorni

E da dieci giorni - questa è l’altra buona notizia di queste ultime settimana - in provincia non si registrano neanche nuovi decessi (che a gennaio sono stati 12, tutti concentrati nella prima parte del mese); nelle scorse 24 ore, poi, è stato effettuato un solo ricovero mentre non è stata notificata nessuna guarigione. Infine le vaccinazioni che nella giornata di ieri sono state 57.