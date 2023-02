Coronavirus: contagi giornalieri ancora sotto quota 100, 16 comuni senza nuovi casi

Una corsa, quella dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina, che si conferma rallentata anche in questo inizio di febbraio. Sono 60 i nuovi casi riportati nel bollettino che la Asl ha diffuso oggi, sabato 4 febbraio, ma sono 16 i comuni del territorio dove nelle ultime 24 ore non sono stati rilevati nuovi positivi e in altri sette è stato accertato un solo contagio. Un andamento che conferma quello delle ultime settimana: da almeno un paio, infatti, (se si fa eccezione solo del martedì quando ci sono più tamponi processati dopo il weekend) la curva ormai è stabilente sotto i 100 giornalieri.

La mappa dei contagi

I nuovi positivi sono stati rilevati in 17 comuni della provincia, ma un terzo (21) sono concentrati nella città capoluogo, Latina. Decisamente più bassi i dati che arrivano dal resto del territorio: sono infatti 8 i casi a Formia; 4 nei centri di Aprilia, Cisterna e Terracina; 3 a Castelforte e Sabaudia; 2 a Fondi, Itri e Sperlonga e uno infine nei comuni di Minturno, Norma, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta e Sezze.

Un decesso dopo due settimane

Dopo circa due settimane, però, nel bollettino di oggi viene riportato un nuovo decesso, quello di un paziente di Formia, il primo quindi del mese di febbraio. Nessun ricovero, però, è stato effettuato nelle ultime 24 ore, come però non sono state notificate guarigioni. Infine le vaccinazioni: ieri in totale ne sono state fatte 33.