Coronavirus, risale la curva: 695 nuovi positivi, un'altra vittima in provincia

Dopo il crollo dei contagi di ieri, 21 febbraio, con 184 nuovi positivi scoperti sul territorio, la curva oggi torna a salire ancora toccando di nuovo quota 695. I casi superano dunque la soglia dei 100 nel comune di Latina, dove sono 168, e anche nella città di Aprilia, che ne conta invece 107. Nelle ultime 24 ore i test effettuati sono stati oltre 5mila, con un rapporto tra positivi e tamponi che si attesta intorno al 12%.

Nel dettaglio, sono 4 i contagi accertati a Bassiano, uno a Campidimele e 5 a Castelforte, 37 invece a Cisterna, 18 a Cori, 22 a Fondi, 33 a Formia e 11 a Gaeta, altri 6 a Itri, uno a Lenola, ancora 10 casi a Maenza, 17 invece a Minturno, 5 a Monte San Biagio, 14 a Norma e 15 a Pontinia, uno solo a Ponza, 28 a Priverno, uno anche a Prossedi, 7 a Roccagorga e uno a Roccasecca dei Volsci; 30 sono stati poi positivi scoperti a Sabaudia e 16 a San Felice, 12 a santi Cosma e Damiano, ancora 23 nel comune di Sermoneta, 21 a Sezze, 10 a Sonnino, un caso rispettivamente a Sperlonga e Spigno Saturnia e infine 69 nel comune di Terracina. Il totale nei 22 giorni di febbraio sale così a 17.237.

Si registra poi un altro decesso, il 44° dall'inizio del mese. A perdere la vita un paziente di 83 anni, ricoverato allo Spallanzani. Sono stati poi tre i pazienti ricoverati al Goretti ma 402 le nuove guarigioni. Le vaccinazioni infine complessivamente 1.097, di cui 977 alla popolazione adulta e 120 ai bambini. In particolare, nella fascia over 12 le prime dosi crollano a 30 in totale, le seconde sonos tate 415 e le booster 532. Nella fascia 5-11 anni invece appena 2 le prime dosi e 118 le seconde.