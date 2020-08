Coronavirus, cinque nuovi contagi in provincia: sono tutti legati al bagnino di Sabaudia

Sono cinque i casi positivi di Covid registrati dalla Asl nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Così il bilancio complessivo sul territorio pontino raggiunge quota 610 contagi. I casi positivi odierni, spiegano dalla Asl, sono tutti legati al giovane bagnino impiegato nello stabilimento balneare di Sabaudia. Si tratta di un gruppo di amici, ora tutti positivi, che nei giorni scorsi hanno frequentato quella spiaggia e una serie di locali nel capoluogo pontino. Infatti la prima conseguenza è stata la chiusura di tutti i locali frequentati dal gruppo, locali che sono stati oggetto di sanificazione mentre il personale interessato nei giorni della frequentazione è stato posto in quarantena e sono stati effettuati e sono tuttora in corso i tamponi. I 5 nuovi casi positivi vengono tutti trattati a domicilio e sono distribuiti tre nel Comune di Latina e due nel Comune di Sabaudia.

In via precauzionale, la Asl invita gli utenti dello stabilimento balneare di Sabaudia “Il Gabbiano” nei giorni che vanno dal 26 al 30 luglio compresi, come a coloro che hanno frequentato la discoteca di Latina “l’Ombelico” nella serata del 28 luglio di contattare con urgenza il numero verde regionale emergenza covid 800 118 800.

Non si registrano nuovi decessi. I guariti dall’inizio della pandemia in provincia di Latina sono 524, i deceduti 37 mentre risultano tuttora positive 49 persone delle quali 23 trattate a domicilio.

Si raccomanda, pertanto, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.