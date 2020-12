Coronavirus, i contagi salgono ancora: 245 casi in 24 ore e altri sei morti

Non accenna ad invertirsi in provincia la curva del covid che continua invece a salire. Ieri, 30 novembre, i casi erano 206. Oggi invece 245, con un altro picco a Latina. All'aumento di positivi si aggiungono i decessi, con un bilancio sempre più drammatico: nelle ultime 24 ore sono morti infatti altri sei pazienti.

Per quanto riguarda la distribuzione dei positivi, ci sono 67 contagi a Latina, 34 ad Aprilia, 16 a Formia, 15 a Cisterna, 13 a Terracina, 12 a Pontinia, 11 a Gaeta, 10 a Fondi e Priverno, 9 a Cori e a Sezze, 8 a Sermoneta, 7 a Minturno, 5 a Castelforte e Sonnino, tre a Lenola e Itri, 2 a Norma e Sabaudia, uno infine rispettivamente nei comuni di Bassiano, Maenza, Roccagorga e San Felice Circeo.

Cinque i pazienti pontini che hanno perso la vita per il covid, residenti nei comuni di Cisterna, Fondi, Terracine e due a Latina, a cui si aggiunge un paziente che risiedeva fuori provincia. Il totale dei decessi è invece di 155.

Gli attuali positivi arrivano ora a 7.110, di cui 6.965 trattati in isolamento domiciliare e 145 ricoverati in strutture ospedaliere. L'indice di prevalenza è ora arrivato a 172,25, con un totale di 9.909 pazienti pontini trattati dall'inizio della pandemia. Sono 144 in più i guariti nelle ultime 24 ore, per un numero complessivo di 2.644.