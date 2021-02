Coronavirus, 108 nuovi casi in 23 comuni pontini. Secondo giorno senza morti

Segnali incoraggianti sul bollettino della Asl di oggi, 1 febbraio, anche sul fronte dei guariti, che sono stati 1162 in 24 ore

Buone notizie dal bollettino della Asl di oggi, 1 febbraio. Se il mese di gennaio si è chiuso con 5.560 contagi e 96 decessi, il nuovo mese inizia con una crescita contenuta di casi: 108, ma un numero importante di pazienti guariti, che sono 1162. E anche oggi, come già accaduto ieri, non ci sono decessi.

Sono 26 i nuovi positivi a Latina, 19 ad Aprilia, 10 a Formia, otto a Cisterna, sei a Santi Cosma e Damiano, cinque a Sezze, quattro a Terracina e a Minturno, tre nei comuni di Castelforte, Itri, Sabaudia, due a Gaeta, Priverno, San Felice Circeo, Sermoneta e Sonnino, uno ciascuno nei comuni di Cori, Fondi, Pontinia, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga e Spigno Saturnia.

La situazione dunque resta piuttosto stabile relativamente alla crescita dei casi in provincia, con numero che negli ultimi giorni sembrano sostanzialmente in linea. Da 48 ore non si registrano vittime di covid e questo, dopo i numeri spaventosi di gennaio, è segnale incoraggiante.