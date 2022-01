Coronavirus Latina, i contagi non si fermano: sono 1272 nelle ultime 24 ore

Bilancio pesante anche nelle ultime 24 ore per i contagi Covid in provincia di Latina. Sono infatti 1272 i nuovi casi registrati secondo il bollettino diffuso dalla Asl oggi, sabato 1 gennaio. Gli unici due comuni dove non ci sono stati contagi sono Campodimele e Ventotene, per il resto i casi sono ovunque oltre a un decesso a Sabaudia.

A guidare la classifica il capoluogo pontino con 405 contagi, segue Aprilia con 186, Terracina con 127, Cisterna con 83, Fondi con 77, Formia con 48, Sezze con 37, Gaeta, Sabaudia e Priverno con 29, Sermoneta e Pontinia con 26, Minturno con 24, Cori con 22, Monte San Biagio con 19, Itri con 18, Sonnino, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano con 13, Norma con 10, Roccagorga con 7, Castelforte e Maenza con 5, Lenola con 4, Bassiano, Ponza e Spigno Saturnia con 3, Prossedi e Roccamassima con 2, Roccasecca dei Volsci con 1.

Prosegue ininterrottamente la campagna di vaccinazioni: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 4.367 dosi delle quali 349 prime dosi, 432 seconde dosi e 3586 terze dosi.

Sono dieci le guarigioni e due i nuovi ricoveri.