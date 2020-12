Coronavirus, 117 nuovi positivi in provincia ma i guariti sono 142. Tre i decessi

Sono 117 i nuovi positivi della provincia di Latina registrati al 10 dicembre 2020. Un dato in linea con i 121 contagi di ieri. I comuni coinvolti sono 19.

La città di Latina conta ancora il numero di positivi più alto: 32, 30 invece sono i nuovi casi nella città di Aprilia. Gli altri contagi riguardano i comuni di Castelforte (1), Cisterna di Latina (5), Fondi (8), Formia (8), Gaeta (3), Itri (1), Lenola (3), Minturno (3), Monte S. Biagio (2), Pontinia (2), Priverno (5), Sabaudia (3), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (1), Sezze (2), Sonnino (1) e Terracina (6).

Non si fermano inoltre i decessi sul territorio: anche oggi, 10 dicembre, si registrano tre vittime del covid: una residente a Itri, una originaria di Gaeta ma residente ad Itri e una infine a Pontinia. Il conto totale dei deceduti è arrivato a 185.

Al momento i casi di covid trattati dall'inizio della pandemia sono stati 11.412 e l'indice di prevalenza ha ormai raggiunto quota 198,38. Unica nota positiva è che il numero di pazienti guariti supera oggi quello dei nuovi positivi. I primi infatti sono 142 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 3849 pazienti negativizzati. Gli attuali cittadini pontini contagiati dal covid sono invece 7381, in lieve calo rispetto a ieri (erano 7406) di cui 7272 seguiti a domicilio e 109 ricoverati.