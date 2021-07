Coronavirus: salgono a otto i nuovi contagi in provincia, tre a Latina

Nessun decesso, un solo ricovero ma otto nuovi casi di covid in provincia di Latina, in lieve risalita rispetto ai numeri molto bassi delle ultime settimane. Dopo giorni in cui nel capoluogo pontino non si contavano contagi, si registrano tre nuovi casi positivi a Latina.

A questi si aggiungono un positivo ciascuno nei comuni di Cisterna, Cori, Gaeta, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano.

I nuovi dati portano così a 29 il conto totale nei primi 10 giorni del mese di luglio. Il bollettino della Asl riporta inoltre 61 notifiche di guarigione segnalate nelle ultime 24 ore, mentre le somministrazioni di vaccino sono state 5.881.