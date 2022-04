Coronavirus, calo di contagi del lunedì: 289 positivi. Poco meno di 8mila dall'inizio del mese

Come ogni lunedì calano i contagi Covid in tutta la provincia di Latina per via del minor numero di tamponi eseguiti e comunicati sulla piattaforma della Asl. L'azienda sanitaria segnala infatti oggi, 11 aprile, nel nuovo bollettino 289 casi positivi, accertati su un totale di 1.147 test. Il rapporto tra positivi e tamponi sale dunque al 25,19%.

Fra i vari comuni pontini nessun numero a tre cifre. Anche la città capoluogo registra 82 positività, seguita dalle 67 di Aprilia. Sono stati poi accertati 3 contagi a Castelforte, 13 a Cisterna e 14 a Cori, uno solo a Fondi, 21 a Formia, 2 a Gaeta e 5 nel comune di Itri; uno solo anche a Maenza, 5 a Minturno e uno anche a Norma, 15 invece a Pontinia, 5 nel comune di Priverno, uno ciascuno a Rocca Massima e Roccagorga; sono poi 14 a Sabaudia, 2 rispettivamente a San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano, 5 invece a Sermoneta, 13 a Sezze, ancora 10 nel comune di Sonnino, uno a Spigno Saturnia e infine altri cinque a Terracina.

Il totale nei primi 11 giorni del mese di aprile è di 7.817 casi scoperti fra i residenti della provincia.

Nessun decesso (sono fermi a 3 dall'inizio del mese) e nessun nuovo ricovero sono stati segnalati nel report della Asl, mentre le notifiche di guarigione sono state 95 nelle ultime 24 ore e le vaccinazioni nella giornata di domenica sono a zero.