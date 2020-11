Coronavirus Latina: in provincia sono 121 i nuovi casi positivi. Un altro decesso

Sono 121 i nuovi casi di coronavirus registrati nella provincia di Latina nelle scorse 24 ore. Analizzando i dati quello che si può notare è un leggero calo nella diffusione dei contagi rispetto all’andamento degli ultimi giorni; è quello di oggi il più basso di questo mese, se si escludono i 53 nuovi positivi del 3 novembre con un numero dei tamponi processati più basso del 40% rispetto all’ordinario. Ma con il bollettino di oggi, mercoledì 11 novembre, la Asl pontina ha dato comunicazione di un altro decesso, quello di un paziente residente nel comune di Terracina che fa salire a 27 il triste bilancio di questi primi giorni del mese.

I nuovi contagi di oggi sono stati accertati in 20 diversi comuni con un altro picco fatto registrare ancora una volta da Aprilia (32). Altri 20 nuovi positivi invece sono a Latina città, 11 a Sezze e 8 rispettivamente a Sonnino e Terracina; altri 6 ne sono poi stati accertati a Fondi e altrettanti a Formia, 5 a San Felice Circeo e 4 a Cisterna e Cori; 2 rispettivamente a Gaeta, Itri, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Provento e Sabaudia e uno infine a Norma, Roccagorga e Sermoneta.

Dando uno sguardo ai numeri, sono 4197 gli attuali positivi nel territorio pontino con 4023 persone che al momento sono in cura presso il proprio domicilio; sono 174 i ricoverati presso strutture ospedaliere - 2 in meno rispetto a ieri -. I guariti sono stati 33 nelle ultime 24 ore e sono 1257 in totale, 82 i decessi. I contagi totali da inizio pandemia riscontrati tra i residenti in provincia sono 5536.