Coronavirus, schizzano a 1.105 i nuovi contagi in provincia. Due pazienti morti ad Aprilia

Nuovo balzo in avanti della curva del Covid, che conta oggi, martedì 12 aprile, ben 1.105 nuovi casi, su 4.780 test eseguiti. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta intorno al 23%. E i contagi scoperti in questa prima parte del mese di aprile sono complessivamente 8.922. Nelle ultime 24 ore si registrano purtroppo anche due nuovi decessi fra i residenti della provincia pontina, che portano a 843 il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda la mappa del contagio, la sola città di Latina conta quasi un terzo dei nuovi casi, 312 in particolare. Ma altri due comuni registrano numeri a tre cifre: Aprilia con 106 casi e Fondi con 114. Sono poi 3 i positivi scoperti a Bassiano e altrettanti a Castelforte, 53 a Cisterna, 12 a Cori, 69 a Formia, 25 a Gaeta, 22 nel comune di Itri e 13 a Lenola; 8 invece a Maenza, 42 a Minturno, 15 a Monte San Biagio, 5 a Norma, 31 a Pontinia,17 nel comune di Priverno, uno solo a Prossedi, 4 a Roccagorga, 5 a Rocca Massima e 2 invece a Roccasecca dei Volsci; Sabaudia registra ancora 43 contagi, 9 positivi sono invece a San Felice, ancora 16 a Santi Cosma e Damiano, 28 a Sermoneta e 34 a Sezze, 17 a Sonnino, 7 a Sperlonga, 5 a Spigno Saturnia, 82 invece nel comune di Terracina e 2 infine sull'isola di Ventotene.

Nessun nuovo ricovero al Goretti ma sono purtroppo due i decessi riportati sul bollettino della Asl, per un totale di cinque vittime registrate dall'inizio del mese. A perdere la vita due donne, entrambe residenti nel comune di Aprilia: si tratta di una paziente di 72 anni vaccinata con doppia dose e con diverse patologie pregresse e di un'altra di 99 anni. Ammontano a 300 poi le notifiche di guarigione mentre sono 99 in totale le somministrazioni di vaccino, di cui 4 in età pediatrica.