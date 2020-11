Coronavirus, stabili i contagi: sono 122. Ma nelle ultime 24 ore si contano sette decessi

Contagi in linea con i dati di ieri, ma un numero impressionante di decessi. Il bollettino della Asl di oggi, 12 novembre, riporta 122 nuovi contagi e sette morti.

I nuovi positivi sono distribuiti nei comuni di Latina, dove si registra il numero più elevato di contagi (24), Aprilia (15), Castelforte (2), Cisterna (3), Cori (5), Fondi (6), di Formia (9), Lenola (1), Minturno (9), Monte San Biagio (3), Pontinia (6), Prossedi (1), Priverno (4), Roccagorga (7), San Felice Circeo (1), Sabaudia (3), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (6), Sezze (5), Sonnino (1), Sperlonga (1) e Terracina (9) .

Sono invece deceduti nelle ultime 24 ore sette persone residenti nei comuni di Fondi, Lenola, Minturno, Priverno, Terracina e due a Sezze, tra cui un vigile urbano, annunciati dal sindaco. Il numero totale dei pazienti che hanno perso la vita a causa del covid è di 89. I pazienti avevano 63, 64, 64, 82, 87, 89 e 91 anni.

Per quanto riguarda i numeri, i pazienti pontini contagiati dall'inizio della pandemia arrivano complessivamente a 5658 mentre l'indice di prevalenza (che equivale al numero di positivi ogni 10mila abitanti) arriva a 96,36. I posititi attuali sono 4230, di cui 4062 seguiti in isolamento domiciliare. Cresce il numero di guariti, +82 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1339.