Coronavirus: 10 contagi in sette comuni pontini, due ricoveri in ospedale

Sono appena 10 i casi di covid accertati sul territorio pontino nelle ultime 24 ore, ieri invece, lunedì 11 ottobre, erano stati 23 su poco più di 200 tamponi processati. Come sempre accade nei primi giorni della settimana i dati relativi alle nuove infezioni da covid crollano per via del numero inferiore di test lavorati durante il week end.

Nel dettaglio, la città di Latina conta 4 contagi, mentre un solo caso si conta rispettivamente nei comuni di Aprilia, Fondi, Lenola, Sabaudia, Sermoneta e Sezze. Nessuna vittima è stata riportata dalla Asl, come ormai accade da molte settimane, mentre i pazienti guariti sono 61 e due i ricoveri all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Le somministrazioni di vaccino sono state invece nell'arco di una giornata 1.222.