Coronavirus, 48 casi in provincia ma ancora quattro decessi e nove ricoveri

Quattro decessi e solo 48 nuovi casi di covid in provincia di Latina. Il bollettino della Asl di oggi, martedì 13 aprile, risente probabilmente di un calo di test effettuati nel corso del fine settimana e riporta un drastico calo di contagi.

Ben 14 dei nuovi casi riguardano la città di Aprilia, mentre sono 9 a Latina, 4 positivi sono stati invece accertati a Cisterna, 3 a Formia, Sabaudia e Terracina, 2 a Bassiano, Fondi, Minturno e Pontinia, infine uno rispettivamente a Lenola, Priverno, San Felice Circeo e Santi Cosma, per un totale di 14 comuni coinvolti. Ad aprile i positivi sono già poco meno di 2mila, 1921 per la precisione.

Il bollettino dell'azienda sanitaria riporta poi 71 guarigioni nelle ultime 24 ore e quattro morti, due dei quali nel comune di Aprilia, uno a Cori e uno nella città capoluogo. Salgono così a 28 i morti dall'inizio del mese ad oggi e a 489 in oltre un anno di pandemia. Nove invece i pazienti per i quali è stato necessario il ricovero in ospedale mentre le somministrazioni di vaccino sono state 1.479.