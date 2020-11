Coronavirus Latina, nuova impennata dei contagi: sono 192 in provincia. Altri 4 decessi

Nuova impennata della curva dei contagi da coronavirus in provincia di Latina: sono 192 i nuovi casi oggi, venerdì 13 novembre, mentre nei due giorni precedenti erano stati poco superiori ai 120. Questo il dato comunicato dalla Asl con il consueto bollettino con cui si dà anche la notizia della morte di 4 pazienti, uno residente a Gaeta, uno a Terracina e due fuori provincia.

I 192 nuovi contagi sono stati riscontrati in 24 diversi comuni della provincia. E’ ancora il capoluogo a far registrare il dato più alto di oggi: sono 44 i nuovi casi accertati a Latina città, anche in questo caso in aumento rispetto ai giorni precedenti. Altro centro attenzionato quello di Aprilia con 35 nuovi positivi, mentre un altro picco si è verificato a Fondi con 26 contagi in più nelle ultime 24 ore. Sono invece 14 i casi a Terracina, 12 a Gaeta, 9 a Formia e 7 a Sezze; e ancora 6 rispettivamente a San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano, 5 a Cisterna, Pontinia e Sabaudia, 3 a Minturno, 2 a Cori, Monte San Biagio, Ponza e Priverno, e uno infine a Bassiano, Itri, Lenola, Norma, Prossedi, Sermoneta e Sonnino.

Dando uno sguardo alla situazione ad oggi, sono 4415 gli attuali positivi nel territorio pontino, con 4230 persone che sono in cura presso il proprio domicilio. In aumento i ricoverati che sono 185. I guariti totali sono 1344, i decessi sono invece saliti a 91. I contagi da inizio pandemia riscontrati tra i residenti della provincia sono 5850.