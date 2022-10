Coronavirus, 345 i nuovi contagi in provincia ma nessun ricovero e nessun decesso

Ammontano oggi, 13 ottobre, a 345 i nuovi casi di Covid accertati sul territorio pontino, per un totale di 4.230 positivi accertati in questi primi 13 giorni del mese di ottobre. La curva dunque continua a salire, anche se più lentamente rispetto alle scorse settimane, come conferma anche l'analisi settimanale dell'andamento della pandemia in provincia. Nelle ultime 24 ore i test di riferimento sono stati 1.651 e il rapporto tra positivi e tamponi si attesta intorno al 20%.

Nel dettaglio della mappa dei contagi, Latina si mantiene poco al di sotto della soglia dei 100 casi, registrandone 90. A seguire, sono 36 i contagi nel comune di Aprilia, uno solo a Campodimele, 26 a Cisterna, 4 a Cori, 17 invece a Fondi e 22 nel comune di Formia, ancora 10 a Gaeta e 2 a Itri; 4 anche a Lenola e 2 a Maenza, 10 invece a Minturno, 6 a Monte San Biagio e altrettanti anche a Pontinia, 3 a Norma, 8 a Priverno, 2 a Prossedi; 20 sono invece i casi a Sabaudia e 9 a San Felice Circeo,4 a Santi Cosma e Damiano, 2 a Sermoneta e a Sonnino, 22 a Sezze, 3 rispettivamente a Sperlonga e Spigno Saturnia, infine 31 a Terracina.

Nessun decesso segnalato dal bollettino dell'azienda sanitaria e nessun ricovero ospedaliero mentre i guariti ammontano a 192. Sono state infine 351 le dosi di vaccino somministrate.