Coronavirus, i contagi scendono a 89: nessun decesso ma quattro ricoveri al Goretti

Scendono a 89 i nuovi casi di covid registrati nella provincia di Latina e riportati sul bollettino della Asl di oggi, martedì 14 dicembre.Il numero più elevato ancora su Latina, che conta 27 positivi, seguita dagli 11 di Aprilia. Sono però questi gli unici numeri a doppia cifra, mentre negli altri comuni i contagi sono più contenuti. In particolare, si registrano 9 casi a Formia, 7 a Cisterna, 6 a Priverno, 5 a Gaeta, 4 a Terracina e Fondi, 3 nel comune di Sabaudia, 2 rispettivamente a Itri, Ponza, San Felice Circeo e Sermoneta e infine uno solo a Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Roccagorga e Sezze. Il totale di dicembre è di 1.952 casi.

Nessun nuovo decesso è stato segnalato dalla Asl dopo i tre di ieri, mentre sono quattro i ricoveri all'ospedale Goretti di Latina. I guariti ammontano 91.

Infine le vaccinazioni sono state nelle scorse 24 ore complessivamente 4.744, di cui 205 per prima dose, 504 per seconda, 4.035 per terza.